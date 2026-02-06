Ligue des champions : Gallagher retenu par Tottenham, Bentancur et Ben Davies absents

Le club londonien a procédé à une révision de son effectif inscrit pour la phase finale de la Ligue des champions, prenant en compte les mouvements du mercato hivernal et plusieurs pépins physiques. Cette remise à jour modifie sensiblement la composition de l’équipe européenne pour la suite de la compétition.

Parmi les changements, plusieurs recrues hivernales ont été intégrées à la Liste A, offrant au staff technique de nouvelles solutions, notamment en attaque. Conor Gallagher rejoint ainsi la sélection européenne après son arrivée, tout comme Mathys Tel et Radu Dragusin, désormais autorisés à participer aux matchs à élimination directe. Le club conserve par ailleurs la possibilité d’utiliser la Liste B pour y inscrire des jeunes formés localement, comme Archie Gray ou Lucas Bergvall.

Certaines absences marquantes figurent aussi dans cette mise à jour : Rodrigo Bentancur et Ben Davies, tous deux handicapés par des blessures, ne figurent plus parmi les joueurs éligibles en C1 cette saison. Brennan Johnson a également été rayé de la liste après son transfert vers Crystal Palace au cours du mercato.

Effectif retenu pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions 2025-2026