Ligue des champions: Erling Haaland détrône Kylian Mbappé

Buteur face au RB Leipzig (3-2) en Ligue des champions mardi soir, Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à inscrire 40 buts dans cette compétition, devant Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Invaincu en Ligue des champions cette saison, Manchester City a encore frappé mardi soir face au RB Leipzig. Les Skyblues ont pris le dessus sur les Allemands (3-2) lors du match comptant pour la cinquième journée des phases de groupe. Longtemps bousculés par l’équipe adverse, qui a pris les devants à la pause sur un doublé de Loïc Openda, les poulains du coach Pep Guardiola ont renversé la partie au retour des vestiaires.

Lancés par Erling Haaland qui a sonné la révolte, les champions d’Angleterre ont déroulé avec deux autres réalisations, signées Phil Foden et Julian Alvarez. Une cinquième victoire consécutive des Anglais qui sont bien partis pour conserver leur trône.

En tout cas, Haaland lui, s’offre un nouveau record avec sa prestation XXL. Avec sa réalisation à la 54è minute, l’ancien joueur de Borussia Dortmund est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts en C1, comme le relaye As ce mercredi.

Du haut de ses 23 ans et 4 mois, le Norvégien devance Kylian Mbappé (23 ans et 10 mois) et Lionel Messi (24 ans et 4 mois). Un peu plutôt cette saison, le deuxième au Ballon d’Or 2023 avait établi un nouveau record en Premier League, en signant son 50è but en Premier League, lors du nul face à Liverpool (1-1).