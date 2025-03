Ligue des champions: Carlo Ancelotti confiant avant le choc contre l’Atlético

-Publicité-

Face à la presse lundi, l’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est prononcé sur le choc face à l’Atletico en huitième de finale de Ligue des champions ce mardi. Et le technicien italien s’attend à un match difficile.

La Ligue des champions reprend ce mardi avec les rencontres des huitièmes de finale. Au menu, un choc entre le Real Madrid et l’Atletico. Un derby qui s’annonce électrique entre les deux rivaux madrilènes.

En conférence de presse d’avant-match, l’entraineur merengue, Carlo Ancelotti a souligné l’importance de cette confrontation face à l’Atlético de Madrid. « Nous avons de bons souvenirs du match contre Manchester City. C’était une soirée spéciale et nous voulons répéter ce type de match», a-t-il déclaré aux journalistes.

Cependant, le technicien italien s’attend à une opposition bien différente face aux hommes de Diego Simeone. «L’Atlético est une équipe plus verticale, qui excelle en contre-attaque. Mais nous ne changeons pas notre style, notre mentalité ou notre approche», a-t-il ajouté.

Le Real Madrid devra composer avec plusieurs absences notables, notamment celles de Dani Ceballos et Jude Bellingham. Malgré cela, Ancelotti reste confiant et ne prévoit pas de modification majeure dans son schéma tactique: « Nous allons garder la même idée de jeu. Les joueurs qui se sont reposés, comme Asensio ou Camavinga, auront leur chance. »

- Publicité-

L’Italien insiste également sur le caractère décisif du match retour: « Le match sera serré et se décidera au retour. L’objectif est de bien jouer et de prendre un avantage demain. Mais on ne peut pas espérer une grande avance. »

Enfin, Ancelotti a tenu à saluer son homologue Diego Simeone, dont il apprécie le travail chez les Colchoneros: « C’est un excellent entraîneur, il a amené son club au plus haut niveau européen. J’admire sa lecture des matchs, sa stratégie et l’engagement défensif de son équipe.» Un duel prometteur en perspective entre deux rivaux madrilènes en quête de gloire européenne.