Ligue des champions CAF : Stade Malien 0-0 ES Tunis à la mi-temps

La première période entre le Stade malien et l’Espérance sportive de Tunis s’est achevée sur un nul vierge, les deux formations repartant au vestiaire sur un 0-0. Les échanges ont été plutôt équilibrés, chacun des deux blocs démontrant une certaine solidité défensive et limitant les espaces adverses. Le jeu s’est principalement déroulé au milieu, avec des occasions nettes rares mais une volonté manifeste de prendre le jeu à son compte.

Les locaux ont été légèrement plus entreprenants offensivement, multipliant centres et tentatives de loin pour créer du danger, sans toutefois trouver la précision nécessaire dans le dernier geste. Face à eux, l’équipe tunisienne s’est appliquée à éteindre les principales menaces, favorisant une organisation compacte et des sorties rapides en contre quand l’opportunité se présentait. Les rares tentatives franches ont souvent été freinées par des interventions défensives opportunes ou des choix imprécis dans la finition.

Au-delà du score, l’intensité est restée contenue et la rencontre reste ouverte pour la seconde période : chaque entraîneur disposera d’éléments à ajuster, que ce soit pour densifier le pressing, varier les solutions offensives ou mieux exploiter les flancs. Le public, attentif, peut s’attendre à une reprise plus animée où la moindre erreur pourrait faire basculer la confrontation.