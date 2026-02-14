Ligue des champions CAF : RS Berkane et l’Espérance Tunis assurent leur place en quarts de finale

La composition des quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF est presque complète : sept des huit participants sont désormais connus, à l’issue d’une journée de rencontres tenue samedi.

Parmi les clubs qui ont sécurisé leur présence à l’étape suivante figurent le RS Berkane, l’Espérance Tunis et Al Hilal, qui ont tous obtenu leur qualification au cours de cette journée de compétition.

Il reste une place à attribuer pour la phase finale : dimanche, l’issue des qualifications dépendra du face-à-face indirect opposant l’AS FAR aux Young Africans, décrit comme un duel à distance. Par ailleurs, les Égyptiens d’Al Ahly ont déjà la certitude de participer à la suite du tournoi.

Situation à la veille du dernier match décisif

Avec ces résultats, la liste des équipes qualifiées pour les quarts de finale est presque complète, ne laissant qu’un seul ticket à distribuer avant le lancement de cette phase. Les trois clubs ayant confirmé leur billet samedi rejoignent ainsi les autres formations déjà assurées de poursuivre la compétition.

La journée dominicale sera donc déterminante pour connaître l’intégralité du plateau des huit équipes qui composeront les quarts de finale. Le duel indirect entre l’AS FAR et les Young Africans scellera la dernière qualification en jeu, tandis qu’Al Ahly figure déjà parmi les qualifiés pour la suite.

Les éléments présentés résultent des rencontres disputées jusqu’à samedi et de la programmation des matchs restants, qui fixeront définitivement les participants de cette phase éliminatoire.