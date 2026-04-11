Ligue des champions CAF : où suivre FAR Rabat vs RS Berkane ce samedi ?

Rabat se prépare à accueillir un affrontement attendu entre deux clubs emblématiques du royaume : l’AS FAR et la Renaissance Sportive de Berkane. Cette demi-finale aller scellera déjà la présence d’une équipe marocaine en finale de la plus importante compétition interclubs du continent, et la confrontation s’annonce chargée d’enjeux.

Le coup d’envoi est fixé au samedi 11 avril 2026 à 19h00 GMT, au stade Prince Moulay Abdallah, où les protagonistes tenteront de prendre l’avantage devant un public nombreux et passionné.

Pour permettre aux supporters répartis à travers l’Afrique et au-delà de suivre la rencontre, plusieurs chaînes proposeront la retransmission en direct, avec des commentaires et analyses de spécialistes pour décrypter les choix tactiques et les temps forts.

Couverture télé et numérique

Les abonnés pourront notamment regarder la rencontre sur beIN Sports et Canal+ Sport, tandis que le public marocain disposera d’une diffusion sur Arryadia TV via la TNT. D’autres diffuseurs terrestres et payants complèteront la grille afin d’assurer une large accessibilité.

Parmi eux figurent Watania 1, SuperSport et Azam Sports, qui prendront en charge la retransmission selon leurs zones habituelles de couverture, et le site Africa Top Sports proposera des résumés et les moments clés du match.

Enfin, les plateformes de streaming associées à ces diffuseurs offriront une option mobile pour suivre la rencontre en temps réel, permettant aux abonnés de rester connectés où qu’ils se trouvent.