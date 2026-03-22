Ligue des champions CAF : les affiches des demi-finales dévoilées

La journée de dimanche a apporté son lot de suspense dans la Ligue des champions de la CAF. Malgré une victoire 2-0 du Stade Malien à domicile, Mamelodi Sundowns parviennent à se qualifier grâce à l’avance acquise au match aller et s’imposent au total sur le fil, 3-2. Parallèlement, la RS Berkane a pris le dessus sur Al Hilal sur le score de 1-0, empochant ainsi son billet pour la phase suivante avec un cumul de 2-1.