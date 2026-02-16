Ligue des champions CAF : chaîne et streaming pour Al Ahly–AS FAR

Le Stade du Caire accueillera ce dimanche un nouveau chapitre du duel maghrébin entre l’Égyptien Al Ahly et le Marocain AS FAR, à l’occasion de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Le Stade du Caire accueillera ce dimanche un nouveau chapitre du duel maghrébin entre l’Égyptien Al Ahly et le Marocain AS FAR, à l’occasion de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF.

Le coup d’envoi est fixé à 16h00 GMT et la rencontre sera retransmise sur beIN Sports ainsi que sur Super Spor, permettant aux fans des deux rives de suivre ce rendez-vous en direct.

Sur le plan sportif, Al Ahly arrive serein puisque sa place en quarts de finale est déjà assurée. Pour l’AS FAR en revanche, la marge d’erreur est inexistante : l’équipe marocaine doit impérativement livrer une prestation solide pour garder toutes ses chances dans la compétition.

Publicité

Atmosphère et enjeux

Au-delà du classement, ce match promet une forte intensité compte tenu de la rivalité nord-africaine et de l’enjeu continental. Les supporters, attendus en nombre, devraient créer une ambiance pesante au Stade du Caire, où chaque possession de balle aura son importance.

Sur le plan tactique et mental, Al Ahly pourra aborder la rencontre avec moins de pression, tandis que l’AS FAR sera obligé d’adopter une approche déterminée pour renverser la situation et éviter une élimination précoce.