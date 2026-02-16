Ligue des champions CAF : AS FAR à 45 minutes de la qualification

La première période entre Al Ahly et l’AS FAR se termine sur un score vierge, dans une rencontre où le jeu a pris des allures de duel tactique. L’urgence était davantage côté marocain : pour les Militaires, le match se résume à une équation simple — un point suffit pour décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. En face, les Égyptiens, déjà assurés de la qualification, évoluent sans la pression du résultat mais avec l’envie de conforter leur première place.

La première période entre Al Ahly et l’AS FAR se termine sur un score vierge, dans une rencontre où le jeu a pris des allures de duel tactique. L’urgence était davantage côté marocain : pour les Militaires, le match se résume à une équation simple — un point suffit pour décrocher leur billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF. En face, les Égyptiens, déjà assurés de la qualification, évoluent sans la pression du résultat mais avec l’envie de conforter leur première place.

Sur le plan du jeu, c’est Al Ahly qui a imposé le rythme et monopolisé le territoire adverse, multipliant les situations dangereuses. Dès la 5e minute, Mohamed Ben Romdhane voit sa tentative repoussée par le gardien Ahmed Tagnaouti. Peu après, une frappe lointaine d’Aliou Dieng est également détournée par le portier marocain, illustrant l’efficacité défensive du club visiteur sur les phases chaudes.

La 27e minute offre une nouvelle alerte pour l’AS FAR : bien servi par Marwan Attia, Taher Mohamed manque le cadre. Les Réactions marocaines se sont concentrées sur une rigueur collective défensive, des coups de pied arrêtés et quelques initiatives de loin — notamment une tentative sans conséquence signée Fallou Mendy à la même période.

Stratégie et perspectives

L’AS FAR a choisi de subir pour mieux contrer, verrouillant l’axe central et misant sur des transitions rapides ; pour l’heure, ce plan tient puisque le nul à la mi-temps leur serait suffisant pour se qualifier. Al Ahly, de son côté, a montré qu’il avait les ressources pour accélérer en seconde période et faire basculer la rencontre à tout moment.