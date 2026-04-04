Ligue des Champions CAF : Al-Hilal menace de contester la qualification de la RS Berkane devant le TAS

Le duel de quarts de finale de la Ligue des champions entre la Renaissance sportive de Berkane et Al-Hilal Omdurman n’est pas clos malgré les scores enregistrés sur le terrain. Sur les pelouses, la RSB a arraché un nul 1-1 à l’aller avant de s’imposer 1-0 au retour joué à Kigali, mais une contestation administrative pourrait rebattre les cartes de cette confrontation.

Au centre du litige se trouve le latéral Hamza El Moussaoui. Les dirigeants soudanais reprochent à la formation marocaine d’avoir aligné un joueur soumis, selon eux, à une suspension liée à un contrôle positif pour prednisone, un glucocorticoïde interdit en compétition. Si l’inéligibilité du footballeur était confirmée par les autorités compétentes, la RSB s’exposerait à des sanctions disciplinaires lourdes.

La chronologie de la suspension interpelle fortement Al-Hilal. D’après le club d’Omdurman, une sanction de 30 jours avait été signifiée à l’encontre du joueur seulement deux jours avant la rencontre, puis aurait été levée dans des conditions restées opaques le matin même du match retour. Ce renversement, jugé pour le moins surprenant, est l’un des piliers de la contestation soudanaise.

Menace d’escalade juridique vers le TAS

Exaspéré par ce qu’il perçoit comme un traitement irrégulier de la part de la Confédération africaine de football, Al-Hilal a officiellement saisi les instances compétentes et envisage désormais d’emmener l’affaire devant le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne. Le club affirme disposer d’un dossier documenté, composé d’une dizaine de pièces justificatives ou plus, destinées à étayer sa plainte.

Les décideurs soudanais dénoncent une application jugée inconstante des règles antidopage et réclament des explications claires sur les motifs et le calendrier des décisions prises autour du cas El Moussaoui. À ce stade, la procédure engagée pourrait entraîner un examen approfondi des documents et des échanges entre la CAF, les clubs et les commissions disciplinaires.