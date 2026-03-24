Ligue des Champions CAF 2025-2026 : : résultats des Quarts de finale et les qualifiés pour les demi-finales

Les demi-finalistes de la Ligue des Champions CAF 2025-2026 sont désormais connus à l’issue des matches retours des quarts disputés les 22 et 23 mars. Les rencontres de la phase suivante sont programmées les 10 et 17 avril.

Quatre clubs se sont qualifiés pour le dernier carré : Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, AS FAR Rabat et RS Berkane.

Parmi les affiches des quarts, Espérance de Tunis s’est imposée à l’aller (1-0) puis a remporté le match retour au Caire sur le score de 3-2 face à Al-Ahly, obtenant ainsi sa place en demi-finale.

Retour décisif au Caire pour l’Espérance

La rencontre entre Al-Ahly et l’Espérance a donné lieu à une succession d’événements déterminants. Trezeguet a ouvert le score pour Al-Ahly à la 10e minute. Après la pause, Danho a réduit l’écart à la 68e minute, puis Tougaï a transformé un penalty à la 78e. Un but contre son camp de Hamza Jelassi à la 84e a ramené les Égyptiens à 2-2. Dans les arrêts de jeu, à la 90e+4, Hamza Jelassi a repris de la tête un corner et offert la qualification à l’Espérance.

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Le club tunisien est dirigé par Patrice Beaumelle. Al-Ahly, détenteur du plus grand nombre de titres en Ligue des Champions CAF, a été éliminé dès les quarts de finale.

La demi-finale 100 % marocaine opposera AS FAR Rabat à la RS Berkane. AS FAR a sorti le tenant du titre, Pyramids FC, en s’imposant 2-1 à l’extérieur après un match aller conclu sur un score de 1-1. La RS Berkane a obtenu sa qualification en battant Al-Hilal sur un but de Mounir Chouiar à la 90e+3 (match retour 1-0, aller 1-1).

Les Mamelodi Sundowns, malgré une défaite 2-0 à Bamako contre le Stade Malien lors du match retour, se qualifient grâce à leur succès 3-0 à l’aller en Afrique du Sud. Les Sundowns affronteront l’Espérance de Tunis en demi-finale.

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