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Ligue des Champions CAF 2025-2026 : : résultats des Quarts de finale et les qualifiés pour les demi-finales

Les demi-finalistes de la Ligue des Champions CAF 2025-2026 sont désormais connus à l’issue des matches retours des quarts disputés les 22 et 23 mars. Les rencontres de la phase suivante sont programmées les 10 et 17 avril.

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Ligue des Champions CAF 2025-2026 : : résultats des Quarts de finale et les qualifiés pour les demi-finales
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Quatre clubs se sont qualifiés pour le dernier carré : Espérance de Tunis, Mamelodi Sundowns, AS FAR Rabat et RS Berkane.

Parmi les affiches des quarts, Espérance de Tunis s’est imposée à l’aller (1-0) puis a remporté le match retour au Caire sur le score de 3-2 face à Al-Ahly, obtenant ainsi sa place en demi-finale.

Retour décisif au Caire pour l’Espérance

La rencontre entre Al-Ahly et l’Espérance a donné lieu à une succession d’événements déterminants. Trezeguet a ouvert le score pour Al-Ahly à la 10e minute. Après la pause, Danho a réduit l’écart à la 68e minute, puis Tougaï a transformé un penalty à la 78e. Un but contre son camp de Hamza Jelassi à la 84e a ramené les Égyptiens à 2-2. Dans les arrêts de jeu, à la 90e+4, Hamza Jelassi a repris de la tête un corner et offert la qualification à l’Espérance.

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Le club tunisien est dirigé par Patrice Beaumelle. Al-Ahly, détenteur du plus grand nombre de titres en Ligue des Champions CAF, a été éliminé dès les quarts de finale.

La demi-finale 100 % marocaine opposera AS FAR Rabat à la RS Berkane. AS FAR a sorti le tenant du titre, Pyramids FC, en s’imposant 2-1 à l’extérieur après un match aller conclu sur un score de 1-1. La RS Berkane a obtenu sa qualification en battant Al-Hilal sur un but de Mounir Chouiar à la 90e+3 (match retour 1-0, aller 1-1).

Les Mamelodi Sundowns, malgré une défaite 2-0 à Bamako contre le Stade Malien lors du match retour, se qualifient grâce à leur succès 3-0 à l’aller en Afrique du Sud. Les Sundowns affronteront l’Espérance de Tunis en demi-finale.

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En Coupe de la Confédération, l’Olympique de Safi a éliminé le Wydad après un match nul 2-2 au retour et un score de 1-1 à l’aller, se qualifiant grâce à la règle des buts à l’extérieur.

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