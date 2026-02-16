Ligue des Champions – Benfica récupère Aursnes et Dedic pour le barrage aller face au Real Madrid
José Mourinho a eu une bonne surprise lors de la séance du jour à Lisbonne, à la veille de la réception du Real Madrid. Deux éléments sortis récemment de l’infirmerie se sont montrés à l’entraînement collectif, relançant l’espoir de les voir disponibles pour le match aller du tour qualificatif de la Ligue des champions.
Amar Dedić et Fredrik Aursnes ont retrouvé la pelouse après des semaines d’absence. Le latéral droit bosnien avait été ménagé et n’a pas joué lors des trois dernières rencontres pour préserver sa condition physique, tandis que le milieu norvégien avait été contraint de déclarer forfait pour le déplacement aux Açores en raison d’un souci musculaire. Leur remise en route, même limitée, est un motif d’optimisme pour l’encadrement technique.
La séance a aussi permis de constater le retour d’autres éléments sortis de blessure. Alexander Bah et Richard Ríos ont repris le travail collectif après leur convalescence, et Tomás Araújo, qui avait été touché lors de la rencontre face à Santa Clara, était bien présent, ce qui ouvre la possibilité d’un renfort rapide en défense.
État des troupes avant le choc
Seuls João Veloso et Nuno Félix restent en phase de soins, et plusieurs jeunes ont suivi un programme de récupération après leur match avec l’équipe B. Globalement, l’entraîneur portugais peut s’appuyer sur un groupe presque au complet pour affronter le Real Madrid à l’Estádio da Luz et viser un résultat favorable sur sa pelouse.