Benin Web TV
LIVE

Ligue des champions – barrage aller : Borussia Dortmund contre Atalanta Bergame

Ce mardi à 20h00 GMT, Dortmund accueille l’Atalanta Bergame pour le match aller du barrage de la Ligue des champions, une affiche qui promet d’être âprement disputée. Les deux équipes se présentent avec des courbes de forme positives et l’intention de prendre l’avantage avant le rendez‑vous retour.

Le · MàJ le
Football
110vues
Ligue des champions – barrage aller : Borussia Dortmund contre Atalanta Bergame
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Ce mardi à 20h00 GMT, Dortmund accueille l’Atalanta Bergame pour le match aller du barrage de la Ligue des champions, une affiche qui promet d’être âprement disputée. Les deux équipes se présentent avec des courbes de forme positives et l’intention de prendre l’avantage avant le rendez‑vous retour.

Du côté allemand, les résultats récents sont rassurants : le club de la Ruhr a enchaîné plusieurs succès en championnat et aborde ce duel avec une dynamique offensive évidente. En face, la formation italienne a elle aussi montré de la régularité depuis le début février, ce qui laisse présager une confrontation équilibrée.

Sur le plan offensif, Dortmund paraît particulièrement tranchant ces dernières semaines, multipliant les occasions et trouvant le chemin des filets avec une certaine facilité. Pourtant, la finition n’est pas le seul volet à observer : l’arrière-garde a parfois paru vulnérable, offrant des espaces que des équipes vif‑offensives comme Atalanta savent exploiter.

Publicité

Points à surveiller avant le coup d’envoi

L’Atalanta arrive en Allemagne avec des certitudes retrouvées, notamment sur le plan défensif, ayant enregistré plusieurs matches sans encaisser récemment. Après une élimination récente en C1, les Bergamasques ont montré du caractère pour redresser la barre et présentent désormais un équilibre entre solidité et projection offensive rapide.

Sur le papier, l’opposition devrait tourner autour de la capacité allemande à imposer son rythme offensif face à la faculté italienne à contrer et à garder ses lignes compactes. Les transitions rapides, le rendement des ailiers et la discipline tactique au milieu seront probablement déterminants pour qui parviendra à empocher une option favorable avant le retour.

Publicité

Articles liés

Ligue des Champions – Monaco vs PSG : Nuno Mendes, Kehrer, Golovin et Camara menacés de suspensionBarrages aller de la Ligue des Champions : PSG contre AS Monaco pour la qualification en phase de groupesLigue 1 : RC Lens vise le titre après sa 8e place la saison dernièreMondial 2026: Vinicius désigne ses quatre grands favoris
Merci pour votre lecture — publicité