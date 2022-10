Ligue des champions-Barça: Xavi crie au vol après la défaite face à l’Inter

En zone mixte après la défaite du Barça face à l’Inter Milan (0-1) en Ligue des champions, mardi soir, Xavi Hernandez a critiqué les décisions de l’arbitre de la partie qui selon lui, a précipité la défaite de son équipe.

Le Barça a essuyé ce mardi soir sa deuxième défaite consécutive en Ligue des champions. Déjà Battus par le Bayern Munich (0-2) lors de la deuxième journée, les Blaugranas se sont cette fois-ci inclinés face à l’Inter Milan, à l’occasion de la 3è journée. En effet face aux Nerazzurri à San Siro, l’équipe catalane a courbé l’échine sur le score de 1-0.

Un but inscrit par l’ailier gauche turc, Hakan Çalhanoğlu, dans les arrêts de jeu de la première période. Suffisant pour la formation italienne de prendre les trois points du match et de monter par la même occasion sur la deuxième manche dans le groupe C derrière le Bayern Munich, qui s’est baladé à domicile face à la petite équipe de Viktoria Plzen (5-0).

Tout le contraire dans le camp d’en face où on crie au vol après le coup de sifflet final. En zone mixte, l’entraineur Xavi Hernandez s’est notamment pris à l’arbitre de la rencontre qui pour lui, a favorisé l’équipe adverse par ses décisions à polémique. « Je suis fâché. Je suis énervé à cause de la situation qu’on a vécue, c’est une injustice. J’ai dit hier que les arbitres devaient parler, s’expliquer, parce qu’on ne comprend rien. Dans le jeu, on s’est réveillé tard, on a été bon sur les 20 dernières minutes, on a manqué de dynamisme pendant la majorité du match. On a eu des occasions, pas matérialisées », a lancé le coach barcelonais dans des propos rapportés par Foot Mercato.

L’ancien capitaine de la Roja dénonce surtout la main de Dumfries dans sa surface. Une faute passible de penalty mais que l’arbitre a estimé que ce n’était pas suffisant pour valoir une sanction.

💭 Xavi : « Je suis énervé. Les arbitres devraient sortir et expliquer leurs décisions, car nous ne comprenons rien. »



Penalty ou pas selon vous ? 🤔#UCL #ChampionsLeague #InterBarça pic.twitter.com/YWhzqS5w29 — Foot Mercato (@footmercato) October 4, 2022