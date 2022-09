Ligue des champions: avec le béninois Mohamed Tidjani, le groupe de Viktoria Plzen face au Barça

Le club tchèque de Viktoria Plzen a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour le déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, mercredi, en Ligue des champions. Le défenseur béninois Mohamed Tidjani fait partie du voyage.

Logé dans le très relevé groupe C considéré par beaucoup comme la poule de la mort, Viktoria Plzen lance sa campagne en Ligue des champions ce mercredi par un déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. Un gros morceau pour l’équipe tchèque qui va tenter d’éviter la défaite, à défaut de ne pas gagner le match, pour garder ses chances intactes pour une éventuelle qualification au second tour.

Issu d’un championnat moins huppé, Viktoria a dû passer par les phases qualificatives pour décrocher son billet malgré son titre de champion de Tchèque. Mais cela ne fait pas de lui une équipe donneuse de points, selon son entraineur adjoint Pavel Horváth. L’ancien milieu de terrain voit même ses poulains créer la surprise au Camp Nou.

« Même en tant qu’entraîneur, j’attends avec impatience le match contre Barcelone, je crois que les garçons peuvent avoir plus de succès que nous. Notre équipe défend de manière très responsable et cela ne sent pas forcément bon pour Barcelone, nous pouvons mettre des joueurs de qualité individuellement dans des situations qui ne seront pas complètement confortables pour les Blaugranas et les surprendre« , a déclaré l’entraîneur adjoint Pavel Horváth avant le voyage à Barcelone.

Pour cette rencontre, Viktoria Plzen a convoqué la quasi-totalité de son effectif. L’entraineur Michal Bilek a en effet fait appel à 22 joueurs avec l’international béninois Mohamed Tidjani. Impressionnant à son poste lors des phases éliminatoires, le défenseur des Ecureuils devrait même être aligné face à l’équipe catalane. A noter également la présence du milieu de terrain sénégalais, Modou Ndiaye.

Le groupe de Viktoria Plzen face au Barça: