Ligue des champions : Aston Villa s’impose 3-2 à Bruges pour son entrée en lice

Aston Villa a réussi son entrée en Ligue des champions 2026-2027 en s’imposant 3-2 sur la pelouse du Club Brugge, mardi 8 septembre, lors de la première journée de la phase de ligue.

Les Anglais ont rapidement pris les commandes grâce à John McGinn à la 11e minute. Hugo Vetlesen a remis les deux équipes à égalité, mais Emiliano Buendía a redonné l’avantage à Villa avant que Nicolas Jackson ne porte le score à 3-1 juste avant la pause.

Bruges a relancé la rencontre en seconde période. Nicolo Tresoldi a réduit l’écart sur penalty à la 61e minute, offrant une dernière demi-heure sous pression aux visiteurs.

Aston Villa a toutefois conservé son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Pau Torres a joué un rôle important dans le succès anglais en délivrant deux passes décisives, notamment sur les buts de McGinn et Jackson.

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Avec ces trois points pris à l’extérieur, Aston Villa démarre idéalement sa campagne européenne, tandis que le Club Brugge devra réagir lors de la prochaine journée.