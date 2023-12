Ligue des champions asiatique: sans Cristiano Ronaldo, Al Nassr accroché en Tadjikistan

Al Nassr affrontait ce mardi les Tadjiks d’Istiqlol en Tadjikistan, à l’occasion de la dernière journée de phase de poule de la Ligue des champions AFC. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1).

La Ligue des champions asiatique se disputait ce mardi, avec une rencontre entre Al Nassr et les Tadjiks d’Istiqlol. Un match comptant pour la dernière journée de phase de poule. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et assurés de finir en tête du groupe E, les Saoudiens se présentaient avec une équipe remaniée, sans Cristiano Ronaldo.

Si la rencontre a été plaisante avec plusieurs occasions de part et d’autre, le marquoir électronique a affiché d’un score de parité au coup de sifflet final. Les locaux avaient ouvert la marque en première période, sur une réalisation d’Alisher Dzhalilov (32e). Mais au retour des vestiaires, Abdulrahman Ghareeb, à la suite d’une belle action collective, arracha l’égalisation pour les siens (50e).

Au classement général, Al Nassr est premier avec 14 points. Vient ensuite Persepolis (2è, 8 points). Respectivement troisième et dernière, Al Duhail et Istiqlol ferment la marche. A noter que Al-Ittihad et Al-Hilal ont également composté leur ticket pour les phases à élimination directe de la compétition. Quatrième équipe saoudienne en course, Al-Feiha est éliminé du tournoi après avoir fini à la deuxième place dans son groupe.