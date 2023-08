Ligue des champions asiatique: Ronaldo, Neymar et Benzema fixés, le tirage au sort complet

-Publicité-

Le tirage de l’AFC Ligue des champions a été effectué dans la nuit du jeudi à vendredi et les équipes de la Conférence Est ont été fixées.

Quatre clubs saoudiens vont représenter la Saudi Pro League pour la prochaine compagne de la Ligue des champions Asiatique. Al Ittihad de Karim Benzema et Ngolo Kanté jouera face à Sephan, Air Force Club et AGMK dans le groupe C. Al Hilal et sa nouvelle vedette, Neymar, croiseront les crampons avec Nassaji, Mumbai et Navbahor dans le groupe D.

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané tenteront de tirer leur épingle du groupe E face aux Qataris d’Al Duhail, Istiklol et Persepolis. Le dernier club saoudien en lice, Al-Fayha, est tombé dans la poule A, aux côtés de Pakhtakor, Ahal FC et Al Ain FC.

