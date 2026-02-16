Ligue des Champions : Akliouche, Camara et Fati incertains pour Monaco face au PSG

AS Monaco pourrait devoir composer sans trois titulaires potentiels pour la réception du PSG, prévue demain au Stade Louis-II, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Maghnes Akliouche, Lamine Camara et Ansu Fati figurent pour l’instant sur la liste des joueurs incertains.

Lors d’une conférence de presse tenue lundi, l’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli a confirmé que l’état de forme des trois éléments restait à confirmer et qu’aucune décision définitive ne serait prise avant les derniers contrôles. Le staff médical procèdera à des évaluations complémentaires jusqu’au dernier entraînement pour trancher sur leur participation.

Plus précisément, Akliouche a subi un traumatisme au niveau du bassin et a passé des examens supplémentaires récemment ; il doit encore effectuer des tests aujourd’hui et demain matin. Camara s’est blessé à la cheville après un impact et doit lui aussi être réévalué. Quant à Fati, il ressent des douleurs au quadriceps après un coup reçu et continuait de se plaindre hier, selon le coach belge.

Bilan médical et conséquences sportives

Le club adopte une posture prudente à 48 heures d’un rendez‑vous européen important : les résultats des examens et la réaction des joueurs à l’effort durant la dernière séance influenceront directement le onze de départ. L’absence éventuelle de l’un ou plusieurs de ces cadres obligera l’encadrement technique à repenser certains choix tactiques et options offensives.

Outre l’incidence sur la composition, cette incertitude ajoute un enjeu supplémentaire au staff pour gérer la fatigue et le risque de nouvelles lésions. Les supporters et observateurs devront patienter jusqu’au coup d’envoi pour savoir si Monaco pourra compter sur ces éléments clés ou s’il faudra s’appuyer sur des alternatives en attaque et au milieu.