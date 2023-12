Ligue des champions: adversaire de Naples, le Barça réagit au tirage au sort

-Publicité-

Le Barça s’attend à un « match difficile » contre le FC Naples en huitième de finale de la Ligue des champions, alors que les Catalans ont hérité des Italiens lors du tirage au sort effectué ce lundi à Nyon en Suisse.

C’est sans doute le gros choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Barça et Naples vont se croiser les crampons pour arracher le ticket qualificatif pour les quarts de finale de la compétition. Une double confrontation entre le champion en titre de la Serie A et son homologue de la Liga espagnole. Mais surtout entre deux équipes en difficulté dans leur championnat respectif, en cette fin de première moitié d’exercice.

Présent à Nyon où il a suivi religieusement la cérémonie, Deco s’est prononcé sur le tirage au sort. Et le directeur sportif du Barça s’attend à une rencontre difficile face aux Partenopei de Victor Osimhen. «Ils sont champions d’Italie et ce sera un match difficile. Nous sommes en Ligue des Champions, c’est le champion et il ont des joueurs de haut niveau (…)« , a-t-il réagi dans les colonnes de Sport.

« Le football, c’est la vie de tous les jours. Le plus important est que nous consolidions, que nous parvenions à bien jouer plus souvent. Il reste beaucoup de choses à faire avant ce match et nous y réfléchirons le moment venu. Maintenant, nous devons continuer à prendre des points en Liga. Nous venons d’être champions, dans le football il y a de bons et de mauvais moments mais nous travaillons et les choses vont sûrement s’arranger», a ajouté le Portugais. Pour rappel, les matchs aller de ces huitièmes de finale de C1 se dérouleront les 13 et 14, puis les 20 et 21 février. Les matchs retour sont eux programmés les 5 et 6 puis 12 et 13 mars.