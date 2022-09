Ligue des champions: l’entraineur de l’Inter Milan se méfie de Sadio Mané

L’entraineur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a évoqué le match de ce mercredi face au Bayern Munich en Ligue des champions. Et le technicien italien a désigné l’attaquant bavarois Sadio Mané comme le plus grand danger pour l’équipe milanaise.

La première journée de Ligue des champions se poursuit ce mercredi avec notamment un choc alléchant entre le Bayern Munich et l’Inter Milan. Un duel qui promet entre deux des cadors du groupe C considéré comme le plus relevé de la compétition. En quête de second sacre après son premier titre en 2011, les Nerazzurri espèrent prendre leurs trois premiers points face à l’ogre bavaroise pour bien lancer cette campagne.

Une mission qui n’est pas gagnée d’avance pour l’équipe italienne qui accueille les Munichois assoiffés de victoire après deux matchs nuls en championnat. Chose qu’en est bien conscient l’entraineur Simone Inzaghi qui s’attend à un match difficile contre les Allemands. Le technicien italien pense même que le danger viendra de partout même s’il voit Sadio Mané comme le véritable poison pour ses défenseurs.

« Nous avons affronté Mané avec Liverpool, il a une intensité incroyable qui est cruciale dans les deux phases. Lewa est un joueur de haut niveau. Nous les affronterons quatre fois en un mois et demi. Ce seront des matchs passionnants. », a-t-il déclaré en conférence de presse lorsqu’on lui a demandé celui qu’il redoute le plus entre le Sénégalais et l’ancien Bavarois parti au Barça, Robert Lewandowski, et prochain adversaire des Intéristes.

Inzaghi: "Col Bayern opportunità dopo la brutta botta presa nel derby. Serviranno 10 punti per gli ottavi" https://t.co/PiM3cIk1v7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 6, 2022