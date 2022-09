Ligue 2: « Mon niveau s’est rabaissé », Josué Chibozo sur ses débuts à Amiens

Dans un long entretien accordé au site officiel d’Amiens, Ange Josué Chibozo a fait le bilan de son premier tiers de saison avec le club de Ligue 2. Et l’attaquant béninois assure qu’il progresse malgré ses débuts difficiles.

Formé dans le prestigieux centre de formation de la Juventus où il a notamment conquis toute l’Europe lors de la Youth League 2022, Ange Josué Chibozo a, à la surprise générale, décidé de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2 française. Le jeune attaquant béninois a signé cet été à Amiens SC.

Comparé à Kylian Mbappé pour sa pointe de vitesse, l’avant-centre de 19 ans doit encore se contenter des bouts de matchs. Malgré cela, l’Ecureuil reste sur plusieurs entrées en jeu plutôt intéressantes. Ce dernier a d’ailleurs signé une nouvelle passe décisive lors de la victoire face à Niort (3-0) en dernière journée avant la trêve internationale de septembre.

Au micro du site officiel d’Amiens, AJC a fait le bilan de son premier tiers de saison avec sa nouvelle formation. Et l’attaquant a le sentiment d’être sur le bon chemin et il entend confirmer ça sur les matches à venir. « J’étais assez bon en préparation mais au début du championnat, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Mon niveau s’est rabaissé. Au début du dernier mois, je commençais à mieux me sentir, j’ai parlé plusieurs fois avec le coach qui me donne des conseils, me montre ce que je fais de bien et de mal », a confié l’ancien Turinois.

« Ce sont des choses qui aident parce que la Ligue 2 est un vrai championnat où il y a de la technique, de la force, de la rapidité. Je dois apprendre à bien faire beaucoup de choses. Avant, je jouais sur mes qualités mais ça ne suffit pas à ce niveau. Il faut beaucoup de choses », a-t-il ajouté.

Josué Chibozo est également revenu sur sa décision de décliner la convocation du sélectionneur Moussa Latoundji pour les rencontres amicales de septembre avec les Ecureuils du Bénin, dans le cadre de la trêve internationale. « Ca a toujours été mon objectif. Depuis que j’ai quinze ans et que je suis en Italie, les Italiens m’ont toujours appelé mais j’ai dit non parce que je veux défendre mes couleurs et ça toujours été mon rêve. Je ne pouvais pas honorer la dernière parce que j’ai eu des motifs personnels, j’en ai parlé avec le coach et il m’a compris », a-t-il conclu.