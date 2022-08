Ligue 2: le groupe d’Amiens SC pour affronter Paris FC avec Ange Josué Chibozo

Amiens SC a publié ce lundi sa liste des joueurs retenus pour la réception de Paris FC (mardi), dans le cadre de la 6è journée de Ligue 2. Un groupe de 19 joueurs avec le béninois Ange Josué Chibozo.

En forme en ce début de saison avec une série de quatre matchs sans défaite, Amiens SC va tenter de poursuivre son rêve éveillé avec la réception de Paris FC ce mardi, à l’occasion de la 6è journée de Ligue 2; Un match prévu au stade Crédit Agricole la Licorne à partir de 18h45 (GMT).

Pour l’occasion, l’entraineur Philippe Hinschberger a fait appel à l’ensemble de son effectif. Le technicien français a en effet convoqué 19 joueurs dont l’attaquant béninois Ange Josué Chibozo. Le buteur nigérian Tolu Arokodare est également retenu dans le groupe. Seul Mamadou Fofana manque à l’appel, suspendu.

« Il y aura une rotation obligatoire avec l’absence de Mamadou Fofana qui est suspendu et Jessy Benet qui revient dans le groupe. Il était absent pour un deuil familial. Il sera avec nous. Il y a déjà ces deux changements à prévoir. Pour le reste, tout le monde est disponible et on verra s’il y a d’autres rotations. », a confié Philippe Hinschberger ce lundi en conférence de presse d’avant-match.

Le groupe de l’Amiens SC pour le PFC

Gurtner, Charruau – Barry, Opoku, Xantippe, Mendy, Ring – Benet, Doums, Gélin, Gomis, Lachuer, Gene, Leautey – Tolu, Chibozo, Badji, Bandé

Supension : Fofana / Blessé : Monzango / choix du coach : Bianchini

📄Le groupe qui affrontera le @ParisFC demain soir à 20H45 au stade Crédit Agricole la Licorne pour la 6ème journée:#ASCPFC#FiersDetreAmienois⚪️⚫️ pic.twitter.com/8GN6yp7jf0 — Amiens SC (@AmiensSC) August 29, 2022