Ligue 1: un arbitre français décède brutalement à 42 ans

La SAFE, représentant les arbitres français, a annoncé ce mercredi le décès de Johan Amel, expérimenté arbitre du championnat de France, à l’âge de 42 ans.

Une triste nouvelle pour le football français. Agé de 42 ans, l’arbitre de Ligue 1, Johan Amel, est décédé. La nouvelle a été confirmée par le syndicat des arbitres français (SAFE), ce mercredi dans un message sur Twitter. « L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre collègue et ami, Johan Hamel, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa famille, ses proches et amis, le SAFE et les arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras« , indique le message.

Selon les informations de L’Equipe, Johan Amel a succombé à un AVC lors de son entraînement. Pour rappel, il officiait dans le football français depuis la saison 2016-2017 et comptait plus de 300 matchs arbitrés toutes compétitions confondues (311 en Ligue 1, Ligue 2, National, Coupe de France, Coupe de la Ligue). Il a été au sifflet de 16 rencontres de championnat cette saison. Son dernier match dirigé comme arbitre principal remonte au 6 novembre entre Lille et Rennes (1-1, 14e journée de L1).

Les hommages pleuvent

De nombreux clubs professionnels lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. La Ligue de football professionnel (LFP) a aussi publié un communiqué dans lequel Vincent Labrune, son président, fait part de son émotion.

« Johan Hamel était un arbitre d’expérience qui œuvrait depuis de nombreuses saisons sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2. Sa soudaine disparition est un terrible choc. Deux ans après la disparition de Sébastien Desiage, son décès endeuille à nouveau l’arbitrage français. Au nom de tout le football professionnel, j’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Johan, ainsi qu’au SAFE et à la FFF« , a déclaré le dirigeant.

