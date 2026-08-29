Ligue 1 : Strasbourg renverse Lens malgré le 100e but de Thauvin
Le RC Strasbourg Alsace a battu le RC Lens 2-1 à la Meinau, le 29 août, lors de la 2e journée de Ligue 1, en renversant le match grâce à un doublé de Gessime Yassine après l’ouverture du score de Florian Thauvin sur penalty.
Lens menait 1-0 à la pause grâce à Thauvin, qui a inscrit à cette occasion son 100e but en Ligue 1. Strasbourg est revenu dès le début de la seconde période, Yassine égalisant à la 48e minute pour relancer la rencontre.
L’attaquant strasbourgeois a ensuite donné la victoire à son équipe en fin de match, alors que Lens arrivait en Alsace après deux succès officiels, contre le Paris Saint-Germain puis contre Auxerre. Ce retournement permet à Strasbourg de prendre les trois points au terme d’une rencontre longtemps indécise.
Lens a encore poussé dans le temps additionnel, mais Filip Jorgensen a préservé l’avantage strasbourgeois en repoussant la tête de Florian Sotoca, dernier tournant d’une soirée marquée par le doublé de Yassine et le 100e but de Thauvin dans l’élite.
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