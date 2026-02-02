Ligue 1 : Roman Yaremchuk prêté à l’Olympique Lyonnais

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi soir l’arrivée de l’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk. Le joueur rejoint le club rhodanien sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, en provenance de l’Olympiakos. Le montage financier prévoit un prêt à 1,5 million d’euros accompagné d’une option d’achat fixée à 5 millions d’euros, indique le communiqué du club.

Âgé de 30 ans, Yaremchuk possède un riche parcours en club : il a notamment porté les couleurs du Dinamo Kiev, du KAA Gent, du Benfica Lisbonne, du Club Bruges et du FC Valence avant de poser ses valises en Grèce en 2024. Avec l’Olympiakos, il a disputé 49 rencontres et inscrit 14 buts. Sur la première moitié de la saison en cours, il a été aligné à dix reprises en Super League grecque sans trouver le chemin des filets. Au total, sa carrière compte 117 réalisations.

Convoqué pour apporter davantage d’options offensives à l’effectif lyonnais, l’international ukrainien s’est dit ravi de son arrivée. Il a évoqué son plaisir de retrouver Clinton Mata, son ancien coéquipier à Bruges, ainsi que sa bonne connaissance de l’entraîneur Paulo Fonseca. L’atmosphère ressentie au Groupama Stadium lors de la venue du club l’a fortement impressionné et il se dit impatient d’évoluer devant le public lyonnais.

Modalités et objectifs sportifs