Ligue 1 : Rennes s’impose à Angers, Strasbourg écrase Troyes (6-2)

Le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg ont enchaîné une deuxième victoire consécutive dimanche 6 septembre 2026, à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1, en s’imposant respectivement à Angers (2-1) et à Troyes (6-2).

À Angers, Rennes a rapidement pris l’avantage grâce à un but de Przemyslaw Frankowski, avant de bénéficier d’un but contre son camp du défenseur angevin Jordan Lefort. Carlens Arcus a réduit l’écart pour Angers en seconde période, mais les Bretons ont tenu jusqu’au coup de sifflet final pour s’imposer 2-1.

À Troyes, Strasbourg a signé une démonstration offensive. Antoine Mille avait pourtant ouvert le score pour l’Estac dès la 9e minute, mais les Alsaciens ont répondu par deux buts en trois minutes avant la pause, inscrits par Jacobo Ortega puis Diogo Sousa. Giovanni Reyna puis un doublé de Samuel Amo-Ameyaw ont ensuite alourdi le score en seconde période, avant que Conrad Harder ne conclue la rencontre dans le temps additionnel pour porter le score final à 6-2.

Avec ce résultat, Rennes conserve son invincibilité depuis le début de la saison, avec désormais deux victoires et un nul en trois journées, et pointe dans le groupe de tête, à deux points du leader monégasque. Strasbourg, de son côté, se relève d’une lourde défaite initiale à Marseille (0-4) en enchaînant deux succès consécutifs.

Deux dynamiques, un même constat

Les deux clubs abordent la suite de la saison avec des profils différents. Rennes, sous la direction de Franck Haise, s’appuie sur sa capacité à prendre rapidement l’avantage et à le conserver. Strasbourg, longtemps mené à Troyes avant de renverser la rencontre, a démontré l’efficacité de ses attaquants, à l’image du doublé de Samuel Amo-Ameyaw en fin de match.