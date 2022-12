Ligue 1: réduit à 10, le PSG s’offre une victoire au forceps contre Strasbourg

Le PSG s’est imposé contre Strasbourg (2-1) ce mercredi soir, pour le compte de la 16è journée de Ligue 1, malgré l’expulsion de Neymar.

La Ligue 1 effectuait son retour ce mercredi, après une longue pause internationale, avec un inédit Boxing Day à la sauce française. Pour l’occasion, plusieurs rencontres de la 16è journée du championnat ont été disputées, dont un duel entre le PSG et Strasbourg. Dans une rencontre animée, les Parisiens ont dû attendre la toute fin de partie et un penalty de Kylian Mbappé pour assurer la victoire sur le score de 2-1.

La rencontre débutait pourtant idéalement pour les hommes de Christophe Galtier, qui avait aligné d’entrée ses mondialistes, Mbappé, Neymar et Marquinhos. Et c’est le duo brésilien qui mettait le club de la capitale française devant dans ce duel. Marquinhos reprenait ainsi de la tête un coup franc de Ney pour l’ouverture du score (1-0, 14e). Malgré une nette domination du PSG, les deux équipes allaient à la pause sur cette petite différence.

Au retour des vestiaires, Marquinhos détournait le centre de Thommasson dans ses propres filets pour le but égalisateur de Strasbourg (1-1, 51e). Quelques minutes plus tard, Neymar était expulsé par l’arbitre du match, pour un deuxième carton jaune. Alors qu’on se dirigeait tout droit vers un résultat nul, Nyamsi poussait Mbappé, seul face à Sels. Le numéro 7 parisien se faisait justice lui-même et offrait les trois points aux siens.

Grâce à cette victoire, le PSG prend provisoirement huit points d’avance sur le RC Lens, en déplacement à Nice ce jeudi. De son côté, Strasbourg reste avant-dernier au classement à trois points de Nantes, premier non-relégable.

Mbappé content de la victoire

Après la rencontre, Kylian Mbappé s’est exprimé sur cette victoire difficile des siens contre Strasbourg. Et le vice-champion du monde s’est montré satisfait malgré le déroulement du match. «C’est super. C’est un match difficile. On a réussi à gagner donc on est très très content. On était dans un Parc en feu. Ils (les supporters) nous ont vraiment accompagnés, aidés, ils nous ont poussés. Il y avait vraiment le 12e homme donc ça nous a vraiment aidé pour remporter ce match», a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Foot mercato.