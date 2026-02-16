Ligue 1 : RC Lens vise le titre après sa 8e place la saison dernière

Après une saison achevée en dehors des places qualificatives pour l’Europe, le RC Lens se trouve désormais en position de contester la suprématie du Paris Saint-Germain en tête du championnat de Ligue 1. Le club artésien, qui avait terminé huitième l’an passé, a grimpé au classement à vive allure depuis le début de l’exercice en cours.

Sous la direction de Pierre Sage, Lens s’appuie sur des éléments clés comme le gardien Risser et des attaquants en forme tels que Wesley Saïd, Édouard et Florian Thauvin. Les Sang et Or se sont hissés dans le trio de tête dès la 11e journée après un succès net 3-0 contre Lorient à Bollaert, signe d’une dynamique positive.

Le virage s’est confirmé à la 14e journée lorsque les Lensois sont passés en tête après un succès 2-1 à Angers. Le PSG a brièvement repris la première place pendant trois journées (19e à 21e), mais Lens a repris les commandes après une démonstration offensiva à Paris FC (5-0), match au cours duquel Saïd a inscrit un doublé pour porter son total à dix buts, un record personnel sur une saison.

Des ambitions revues à la hausse par l’entraîneur

Alors qu’il avait d’abord affiché comme objectif le maintien, Pierre Sage n’hésite plus à tendre vers des objectifs plus élevés. En conférence de presse après la réception du PFC, il a expliqué que la situation du club rendait maintenant possible une ambition supérieure et que les joueurs mesuraient les étapes nécessaires pour aller plus loin. Selon lui, l’équipe a déjà passé un premier cap en atteignant 52 points.

Avec douze journées à disputer, Lens compte 17 victoires, soit deux de plus que lors de l’ensemble de la saison précédente. Le bilan offensif a également progressé puisqu’ils ont déjà égalé leur total de la saison 2024-2025 (42 buts), tandis que la défense reste la plus solide du championnat avec seulement 17 buts encaissés.

La 29e journée, programmée le 12 avril et opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, s’annonce comme un rendez-vous crucial qui pourrait grandement éclairer la suite de la course au titre et donner un indice majeur sur l’identité du futur champion de France.