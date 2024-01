Ligue 1 : Pierre-Emerick Aubameyang élu joueur du mois de décembre

-Publicité-

Ce mardi, l’attaquant gabonais, Pierre Emerick Aubameyang, évoluant à l’Olympique de Marseille, a été élu meilleur joueur du mois de décembre.

Il remporte ce trophée pour la première fois depuis son retour en France cet été. L’ancien joueur du FC Barcelone, de Dortmund et de Chelsea était en concurrence avec deux Français : Alexandre Lacazette (Lyon) et Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

«Il y a presque onze ans, c’était en février 2013 alors qu’il évoluait sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne avant de rejoindre le Borussia Dortmund où il fit des merveilles, Pierre-Émerick Aubameyang remportait son troisième Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de Ligue 1… Il vient d’en ajouter un quatrième à son palmarès, récompensant ses excellentes performances de décembre 2023», indique l’UNFP dans un communiqué.

Pierre-Emerick Aubameyang, UNFP Player of the Month 🇬🇦🏆 pic.twitter.com/td3eThmmHM — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 16, 2024

Les supporters de l’Olympique de Marseille saluent ce succès bien mérité pour leur attaquant vedette, et les performances d’Aubameyang laissent présager un avenir radieux pour le club. Avec sa polyvalence, sa rapidité et son sens du but, Pierre-Emerick Aubameyang continue d’écrire son histoire et de laisser une empreinte indélébile dans le monde du football français.