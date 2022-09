Ligue 1: Neymar élu joueur du mois d’Août (officiel)

Auteur d’un début de saison en fanfare, Neymar a été élu ce jeudi, meilleur joueur du mois d’Août en Ligue 1. Une distinction méritée pour l’attaquant du PSG.

Est-ce enfin la saison de Neymar au PSG? L’attaquant brésilien connaît un début d’exercice XXL avec le club parisien, avec 7 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en huit journées de Ligue 1. Une performance reconnue par l’UNFP, qui a décerné le titre de joueur du mois d’Août à l’Auriverde, actuellement au rassemblement du Brésil. Il devance son coéquipier Lionel Messi et l’attaquant du RC Lens Florian Sotoca.

🔝🏆 #TrophéesUNFP



Félicitations à @neymarjr, votre lauréat du Trophée @UNFP du Joueur du Mois d'𝙖𝙤𝙪̂𝙩 👏❤️💙



7⃣ buts ⚽️

6⃣ passes décisives 👟

Arrivé en France en 2017, l’ancien attaquant du Barça n’avait remporté ce trophée qu’à deux reprises par le passé: en décembre 2017 et en janvier 2020. Débarrassé des problèmes physiques, Neymar semble inarrêtable pour le grand bonheur du PSG, qui est déjà leader de Ligue 1 et qui a remporté ses deux premiers matchs de groupes en Ligue des champions, contre la Juventus (2-1) et le Maccabi Haïfa (3-1).

L’entente de Neymar avec Kylian Mbappé, mais particulièrement avec Lionel Messi est très prometteuse et sera peut-être la clé pour le PSG qui veut conquérir un nouveau trophée de champion de France, mais surtout la Coupe aux grandes oreilles.