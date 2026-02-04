Ligue 1 : Matt O’Riley dit au revoir à l’OM

Le milieu danois Matt O’Riley conserve de bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille. Âgé de 25 ans, il est reparti à Brighton, en Premier League, après que son prêt avec le club phocéen a pris fin prématurément.

Durant son séjour sur la Canebière, il a participé à vingt-cinq rencontres toutes compétitions confondues, dont sept matches en Ligue des champions, cumulant ainsi une expérience notable au plus haut niveau européen.

Mercredi, le joueur a utilisé une story Instagram pour adresser quelques mots de remerciement aux Marseillais et aux supporters : il a exprimé sa gratitude d’avoir été accueilli, a qualifié de privilège le fait d’avoir porté ce maillot et a souhaité le meilleur au club pour la suite.

Un au revoir teinté de reconnaissance