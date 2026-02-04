Ligue 1 : Matt O’Riley dit au revoir à l’OM
Le milieu danois Matt O’Riley conserve de bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille. Âgé de 25 ans, il est reparti à Brighton, en Premier League, après que son prêt avec le club phocéen a pris fin prématurément.
Le milieu danois Matt O’Riley conserve de bons souvenirs de son passage à l’Olympique de Marseille. Âgé de 25 ans, il est reparti à Brighton, en Premier League, après que son prêt avec le club phocéen a pris fin prématurément.
Durant son séjour sur la Canebière, il a participé à vingt-cinq rencontres toutes compétitions confondues, dont sept matches en Ligue des champions, cumulant ainsi une expérience notable au plus haut niveau européen.
Mercredi, le joueur a utilisé une story Instagram pour adresser quelques mots de remerciement aux Marseillais et aux supporters : il a exprimé sa gratitude d’avoir été accueilli, a qualifié de privilège le fait d’avoir porté ce maillot et a souhaité le meilleur au club pour la suite.
Un au revoir teinté de reconnaissance
De retour en Angleterre, O’Riley retrouve son club de Premier League et reprend le cours de sa saison, emportant avec lui l’expérience accumulée lors de son passage en Ligue 1.