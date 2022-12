Ligue 1: Marseille humilie Toulouse et retrouve le podium

Marseille s’est largement imposé contre Toulouse (6-1), ce jeudi soir, à l’occasion de la 16è journée de Ligue 1. Une victoire écrasante qui permet aux Phocéens de grimper à la troisième place du classement.

Avec la défaite de Rennes contre Reims (1-3), un peu plus tôt dans la journée, Marseille avait l’occasion de retrouver le podium de Ligue 1 en cas de victoire contre Toulouse ce jeudi soir lors de la 16è levée du championnat francais. Et les Marseillais ne se sont pas ratés en s’imposant sur le score sans appel de 6-1. Dans une rencontre dominée d’entrée, les hommes d’Igor Tudor ouvraient le score très tôt, grâce à Valentin Rongier (1-0, 13e). En fin de première mi-temps, l’OM faisait le break sur un CSC de Nicolaisen (2-0, 41e).

Lors du second acte, les coéquipiers d’Alexis Sanchez repartaient sur les mêmes bases, et Kolasinac creusait l’écart (3-0, 52e). Après ce but, Toulouse avait totalement abdiqué, et les olympiens déroulaient le reste de la rencontre. Dimitri Payet (4-0, 62e), Ünder (5-1, 80e SP) et Tavares (6-1, 82e) alourdissaient le score. Van den Boomen (66e) a réduit la marque pour le TFC.

Grâce à cette large victoire (6-1), Marseille lance parfaitement sa deuxième moitié de saison et retrouve le podium de Ligue 1, avec une belle troisième place. La prochaine sortie de l’OM est prévue pour le 2 janvier 2023, avec un déplacement sur la pelouse de Montpellier, à l’occasion de la 17è journée de Ligue 1. De son côté, Toulouse devra se reprendre contre l’AC Ajaccio.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Paris Saint Germain v v v v v > 16 14 2 0 45 10 35 44 2 Lens v v v v n > 16 11 4 1 26 10 16 37 3 ▲ Marseille d n v v v > 16 10 3 3 32 14 18 33 4 ▼ Rennes v v n v d > 16 9 4 3 32 17 15 31 5 ▲ Monaco d v v d v > 16 9 3 4 32 23 9 30 6 ▲ Lille v d n v v > 16 9 2 5 29 23 6 29 7 ▼ Lorient n d d n d > 16 8 4 4 26 23 3 28 8 Lyon v v d n v > 16 7 3 6 27 20 7 24 9 Nice n v v n n > 16 5 6 5 15 17 -2 21 10 ▲ Reims v n v n v > 16 4 8 4 19 22 -3 20 11 ▼ Clermont Foot d n n d d > 16 5 4 7 19 25 -6 19 12 ▲ Montpellier d d n n v > 16 5 2 9 26 29 -3 17 13 ▼ Toulouse n d d d d > 16 4 4 8 21 33 -12 16 14 ▼ Estac Troyes n d n d n > 16 3 6 7 26 31 -5 15 15 ▲ Ajaccio d d v n v > 16 4 3 9 15 24 -9 15 16 ▼ Nantes n n d n n > 16 2 8 6 17 24 -7 14 17 ▼ Stade Brestois 29 v n d v d > 16 3 4 9 18 32 -14 13 18 ▼ Auxerre d v n d d > 16 3 4 9 16 34 -18 13 19 Strasbourg n n d n d > 16 1 8 7 18 28 -10 11 20 Angers d d d d d > 16 2 2 12 15 35 -20 8