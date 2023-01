Ligue 1: Lens fait tomber le PSG et se rapproche de la première place

A l’occasion de la 17è journée de Ligue 1 ce dimanche soir, Lens s’est imposé à domicile contre le PSG (3-1). Les Lensois reviennent à quatre points du leader parisien.

Grosse sensation dans le championnat de France ce lundi soir. Alors que le Boxing Day se poursuivait en Ligue 1, avec plusieurs matchs programmés le premier jour de l’année, Lens accueillait le PSG dans son antre pour tenter de confirmer son excellent début de saison. Et dans une rencontre maîtrisée tactiquement, les Lensois ont infligé aux coéquipiers de Kylian Mbappé leur première défaite de la saison en championnat sur le score de 3-1.

Et la rencontre débutait sur les chapeaux de roues, avec l’ouverture du score du sang et or dès la 5è minute de jeu. Przemyslaw Frankowski profitait d’une frappe mal négociée par Donnarumma pour pousser le cuir rond dans le but vide. (5e, 1-0). Dans la foulée, le PSG revenait à la marque grâce à Hugo Ekitike, qui reprenait le ballon devant le gardien lensois puis concluait avec sérénité (10e, 1-1). Après ce début de match en fanfare, l’intensité retombait un peu, jusqu’au nouveau but de Lens.

Sur une contre-attaque, Loïs Openda évitait le tacle de Sergio Ramos d’une feinte de corps avant d’éliminer Marquinhos dans la surface pour battre tranquillement Gianluigi Donnarumma (28e, 2-1). Le score ne bougeait plus avant la pause. Au retour des vestiaires, Claude-Maurice inscrivait un troisième but pour les locaux pour plier le match (47e, 3-1). Malgré plusieurs occasions du PSG, la rencontre s’achevait sur ce score de 3-1 pour Lens, qui décrochait brillamment la victoire pour revenir à quatre points du leader parisien.