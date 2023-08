Ligue 1: le PSG s’offre Lens grâce à Mbappé, Enrique satisfait

Le PSG s’est offert son premier succès de la saison ce samedi soir, lors de la troisième journée de Ligue 1. A domicile, les Parisiens se sont imposés sur le score de 3-1. Kylian Mbappé a inscrit un doublé.

Après deux matchs nuls frustrants contre Lorient (0-0) et Toulouse (1-1), le PSG a enfin lancé sa saison ce samedi soir. Dans le cadre de la troisième journée de championnat, les Parisiens ont disposé de Lens sur le score de 3-1. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner.

Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir le premier but de la rencontre. Une réalisation de Marco Asensio (1-0, 44e), son premier sous les couleurs de son nouveau club. Au début du second acte, Kylian Mbappé faisait le break (2-0, 52e), avant de s’offrir le doublé en fin de partie (3-0, 90). La réduction de score de Lens ne changeait rien.

Une première victoire et une bonne prestation qui a satisfait l’entraîneur du PSG, Luis Enrique. « On aime tous quand c’est positif. On savait que cela allait être dur contre Lens, ils ont posé des problèmes, mais on a gagné ce match. Ce n’était pas très tactique comme match, mais intense avec deux équipes qui font un pressing haut. J’aime beaucoup cette équipe qu’est Lens« , a-t-il assuré au micro de Canal +, relayé par Footmercato.

Il a également évoqué son duo d’attaque Mbappé et Dembélé. «Des joueurs de très haut niveau, mais ce n’est pas que grâce à eux. C’est tout le monde. On est une équipe et on doit atteindre des objectifs», a ajouté Enrique.

