Ligue 1: le PSG s’offre le classique face à Marseille

Le classique de ce dimanche soir entre le PSG et l’Olympique de Marseille a tourné à l’avantage des Parisiens qui se sont imposés sur le score de 1-0. Une victoire précieuse des Rouge et Bleu qui se détachent en tête du classement. L’unique but de la partie a été marqué par Neymar en fin de première mi-temps.

Avec ce succès, le club de la capitale totalise 29 points devant son nouveau dauphin, Lorient, qui a arraché un point face à Reims (0-0), un peu plutôt dans la journée. L’Olympique de Marseille est lui, relégué à la quatrième place.

Le résumé de la rencontre

Annoncé spectaculaire à l’instar du Real Madrid-Barça (3-1) en Espagne ou encore Liverpool-Manchester (1-0) en Angleterre, ce classique entre le PSG et l’OM a déçu, du point de vue du spectacle. Certes, la rencontre s’est terminée par une victoire mais les 22 acteurs n’ont concrètement rien montré. Aligné pour la circonstance, une première depuis le 5 octobre, lors du nul face à Benfica Lisbonne (1-1) en Ligue des champions, le trio MNM s’est très peu mis en évidence.

Si Neymar a tiré son épingle du jeu avec l’ouverture du score dans le temps additionnel de la première période, le reste de la bande n’a que très peu existé. Mbappé s’est illustré avec beaucoup de maladresses sur ses innombrables situations, tandis que Messi, de retour de blessure, a semblé manquer de réussite avec des choix approximatifs.

Mais qu’importe. Seuls les trois points comptent. Et c’est le PSG qui les raflent, prenant par la même occasion ses distances avec ses concurrents directs dans la course au titre de champion.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Paris Saint Germain v v v n v > 11 9 2 0 29 5 24 29 2 Lorient v v v v n > 11 8 2 1 21 14 7 26 3 ▲ Lens v n v d v > 11 7 3 1 18 8 10 24 4 ▼ Marseille v n v d d > 11 7 2 2 20 8 12 23 5 ▲ Rennes v n v v v > 11 6 3 2 23 11 12 21 6 ▼ Monaco v v v v n > 11 6 3 2 20 14 6 21 7 ▼ Lille d v d v v > 11 6 1 4 21 18 3 19 8 Clermont Foot n d v v n > 11 5 2 4 15 16 -1 17 9 ▲ Toulouse v d v n v > 11 4 3 4 17 18 -1 15 10 ▼ Lyon d d d n d > 11 4 2 5 19 15 4 14 11 ▼ Montpellier d v d d d > 11 4 0 7 21 22 -1 12 12 Estac Troyes d v n d n > 11 3 3 5 19 22 -3 12 13 Nice v d d v n > 11 3 3 5 10 14 -4 12 14 ▲ Nantes d n d d v > 11 2 4 5 13 19 -6 10 15 ▼ Reims d d n n n > 11 1 6 4 12 19 -7 9 16 Auxerre d d n d n > 11 2 3 6 11 23 -12 9 17 ▼ Strasbourg n d d v d > 11 1 5 5 10 17 -7 8 18 Ajaccio d v d v n > 11 2 2 7 8 16 -8 8 19 ▼ Angers v v d d d > 11 2 2 7 13 27 -14 8 20 Stade Brestois 29 d d n d d > 11 1 3 7 11 25 -14 6