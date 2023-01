Ligue 1: le PSG s’impose contre Angers, Messi buteur

A l’occasion de la 18è journée de Ligue 1 ce mercredi soir, le PSG s’est défait d’Angers (2-0), au Parc des Princes. Lionel Messi a inscrit le deuxième but de son équipe.

Après sa défaite (3-1) sur la pelouse de Lens lors de la dernière journée du championnat de France, le PSG devait relever la tête ce mercredi soir, avec cette réception d’Angers comptant pour la 18è levée de Ligue 1. Et sans être flamboyant, les protégés de Christophe Galtier ont décroché une victoire maîtrisée sur le score de 2-0.

La rencontre débutait très fort pour les Parisiens, avec l’ouverture du score dès la 5è minute de jeu. A la suite d’une touche côté droit, Mukiele donnait un ballon idéal à Ekitike, qui trompait Bernardoni au premier poteau de l’intérieur du pied (1-0, 5e). Le score ne bougera plus avant la pause. Au retour des vestiaires, la rencontre s’animait un peu plus qu’en première mi-temps, avec quelques occasions de part et d’autre. Et c’est finalement Lionel Messi qui faisait le break pour les siens. Le but était dans un premier temps refusé pour hors-jeu, avant de finalement être validé par la VAR (2-0, 74è).

La rencontre prenait donc fin avec cet avantage de deux buts des coéquipiers de Kylian Mbappé. Avec cette victoire, le PSG reste leader au classement et creuse même l’écart (6 points d’avance) sur son dauphin Lens qui a été tenu en échec par Strasbourg (2-2). De son côté, Angers reste bon dernier.