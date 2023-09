Ligue 1: le PSG se débarrasse de deux joueurs

-Publicité-

Le PSG a officialisé ce mardi le départ de ses pépites Moutanabi Bodiang et de Kenny Nagera. Les deux joueurs, en manquent de temps de jeu chez les Parisiens, ont résilié leur contrat avec les champions de France.

Paris, France – La période du mercato a pris fin vendredi soir en France, et le Paris Saint-Germain a réussi à se débarrasser de certains joueurs indésirables, dont Georginio Wijnaldum. Cependant, pour certains jeunes talents, une porte de sortie n’a pas encore été trouvée. C’est dans le but de faciliter leur départ que le club de la capitale a annoncé ce mardi la résiliation des contrats de Moutanabi Bodiang et de Kenny Nagera.

La saison précédente, Moutanabi Bodiang avait été prêté au Puy Foot 43 Auvergne en National, tandis que Kenny Nagera avait passé sa saison en prêt dans l’équipe réserve de Lorient. Âgé de 20 ans pour le latéral droit et de 21 ans pour l’attaquant, les deux joueurs sont désormais libres de tout contrat et peuvent s’engager avec le club de leur choix.

Le PSG, en prenant cette décision, démontre son engagement à soutenir le développement des jeunes talents, même lorsqu’ils ne trouvent pas immédiatement leur place dans l’équipe première. La libération de Bodiang et Nagera leur offre la possibilité de poursuivre leur carrière ailleurs, tout en permettant au PSG de faire place à de nouvelles opportunités sur le marché des transferts.

