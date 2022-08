Ligue 1: le PSG pour enchainer, Lille pour se relancer, le programme de la 4è journée

Découvrez le programme de la quatrième journée de Ligue 1. PSG vs Monaco et Ajaccio vs Lille sont notamment les affiches en lice.

Leader du championnat avec trois victoires consécutives lors de ses trois dernières sorties, le PSG affronte Monaco ce dimanche à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Une deuxième rencontre pour les Parisiens au Parc des Princes après la réception de Montpellier (5-2) le 13 août dernier entachée par la brouille entre Mbappé et Neymar.

Maltraité le weekend dernier par Lionel Messi et ses coéquipiers, Lille va de son côté tenter de se relancer sur la pelouse d’Ajaccio. Le Losc se déplace chez le promu ajaccien ce vendredi en ouverture du championnat. Une mission dans les cordes des lillois qui n’ont d’ailleurs d’autres choix que de ramener les trois points de la victoire.

Dauphin du Paris SG avec 7 points, le RC Lens reçoit lui, le Stade rennais samedi (21H00) et peut confirmer son bon début de saison avec deux succès et un nul, dont une large victoire contre Monaco (4-1). A l’autre extrémité du classement, la lanterne rouge Troyes (0pts) essaiera de débloquer son compteur de points et de victoires avec la réception d’Angers dimanche (15H00).

Le programme de la 4e journée de Ligue 1

26 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Ajaccio - - Lille 27 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Auxerre - - Strasbourg Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Lens - - Rennes 28 Août 2022 Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Nantes - - Toulouse Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Lorient - - Clermont Foot Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Nice - - Marseille Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Stade Brestois 29 - - Montpellier Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Estac Troyes - - Angers Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Reims - - Lyon Ligue 1 2022-2023 - Regular Season Paris Saint Germain - - Monaco