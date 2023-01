Ligue 1: le PSG en plein doute, avant de retrouver le Bayern Munich

Neutralisé ce dimanche soir par Reims (1-1), le PSG a enchaîné un nouveau match sans victoire en Ligue 1. Les Parisiens ne sont pas au mieux avant d’affronter le Bayern, dans moins de deux semaines, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Annoncé comme le grand favori de cette édition de la Ligue des champions, avec son fabuleux trio Messi-Neymar-Mbappé, le PSG retrouvera le Bayern Munich le 14 février prochain, au Parc des Princes, lors de la rencontre aller des huitièmes de finale. Et difficile de savoir le niveau que les hommes de Christophe Galtier afficheront lors de ce choc. En effet, les Parisiens traversent une mauvaise période, avec notamment trois matchs sans succès en Ligue 1, lors de ses quatre dernières sorties.

Après les revers (1-3) face au RC Lens, et contre le Stade Rennais (1-0), le club de la capitale française a concédé le nul (1-1) contre Reims, 11è du championnat, ce dimanche à l’occasion de la 20è journée de cette Ligue 1. Après avoir pourtant pris l’avantage grâce à Neymar en seconde période (1-0, 54è), le PSG a été rattrapé en toute fin de partie sur une réalisation de Folarin Balogun (1-1, 90+6). Loin de ces résultats, c’est surtout le visage affiché par le champion de France en titre qui inquiète.

« Il y a aussi les performances individuelles »

Les coéquipiers de Kylian Mbappé n’arrivent plus à maîtriser les rencontres et subissent même parfois la loi d’équipes pourtant jugée beaucoup plus faible. A titre d’exemple, Paris n’a tenté qu’un tir contre Reims en première période, son plus faible total avant la pause en Ligue 1 depuis le 6 avril 2018 à St Etienne. «On doit être un état d’esprit un peu différent. On doit faire beaucoup plus de travail, être ensemble, souffrir un peu. On est l’équipe locale mais il faut apprendre à souffrir. Si on ne fait pas ça, ça va être très difficile», regrettait, à ce titre, Danilo Pereira au micro de Prime Vidéo après le nul contre Reims.

De son côté, Christophe Galtier a tiré la sonnette d’alarme en pointant du doigt le niveau individuel des joueurs, tout en assumant sa part de responsabilité. «On va continuer à travailler, mais aussi parler. Il y a les performances des uns et des autres. Je suis le responsable de ces contre-performances, mais il y a aussi les performances individuelles. En ce moment, beaucoup trop de joueurs ne sont pas à leur niveau. Est-ce qu’on se laisse aller ? Depuis la Coupe du Monde, on ne peut pas être satisfait. Il y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau», a lâché le technicien français, toujours après la rencontre contre Reims.

Le PSG aura encore un peu de temps pour mettre les pendules à l’heure avant son choc cruciale contre le Bayern Munich. Les Parisiens affronteront Montpellier, Toulouse et l’AS Monaco en Ligue 1, sans oublier un déplacement à Marseille en Coupe de France avant de se frotter au géant Bavarois.