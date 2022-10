Ligue 1: le groupe du PSG pour la réception de Troyes avec Messi et Mbappé

Lionel Messi et Kylian Mbappé font partie des 22 joueurs convoqués par l’entraineur du PSG, Christophe Galtier, pour la réception de Troyes, ce samedi en Ligue 1.

Après la Ligue des champions qui a vu en milieu de semaine les candidats en course pour le sacre suprême disputer la cinquième journée des phases de groupe, place aux différents championnats. En Ligue 1, le PSG reçoit Troyes pour le compte de la treizième journée du championnat de première division française. Leaders au classement après cinq longueurs d’avance sur leur dauphin, Lens (2è), les Parisiens vont tenter de conserver leur confortable avantage face à l’équipe troyenne qui stagne dans le ventre mou du classement.

Une mission largement à la hauteur des Rouge et Bleu qui sortent d’une démonstration de force face à Maccabi Haifa (7-2), mardi. Pour cette confrontation, l’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a fait appel à 22 joueurs dont Lionel Messi. Lauréat du prix du plus beau but de la semaine en C1, l’attaquant argentin est convoqué tout comme les autres membres du trio MNM, Mbappé et Neymar. Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, de retour d’une blessure aux ischio-jambiers et alignés face aux Israéliens mardi dernier, sont également retenus. Danilo Pereira, de retour à l’entraînement individuel ce matin, ne sera pas de la partie.

Le groupe du PSG face à Troyes:

Le groupe parisien pour affronter Troyes ! 📋🔴🔵#PSGESTAC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 28, 2022