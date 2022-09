Ligue 1: le groupe du PSG face à Nantes avec la recrue Carlos Soler

L’entraineur du PSG, Christophe Galtier, a communiqué ce vendredi, sa liste des joueurs retenus pour le déplacement à Nantes (samedi) dans le cadre de la 5è journée de Ligue 1.

Leader au classement, le PSG se déplace ce samedi, sur la pelouse de Nantes dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Victorieux de Toulouse (0-3) après leur faux pas face à Monaco (1-1), les Parisiens vont tenter d’enchainer une deuxième victoire consécutive.

Et ils le doivent, car les Rouge & Bleu sont à égalité de points avec Lens et Marseille en tête du championnat, et deux longueurs devant Lyon (3è).Tout résultat autre que la victoire chez les Canaris pourrait donc coûter le fauteuil aux champions de France.

Pour ce déplacement à risque, le PSG a convoqué la quasi totalité de son effectif. L’entraineur Christophe Galtier a en effet fait appel à 21 joueurs avec son trident offensif Neymar, Messi et Mbappé. La nouvelle recrue parisienne, Carlos Soler, fraîchement arrivée de Valence, est également convoquée. Le milieu de terrain espagnol pourrait même disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Le groupe du PSG face à Nantes:

🆗📋 Le groupe parisien pour le déplacement à Nantes#FCNPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2022