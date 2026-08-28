Ligue 1: le groupe du PSG face à Lille avec plusieurs absents

Le Paris Saint-Germain se déplace à Lille avec l’ambition de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1. Luis Enrique devra toutefois composer avec plusieurs absences, dont celles de João Neves, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye.

Le Paris Saint-Germain se rend à Lille ce vendredi avec l’ambition de décrocher sa première victoire de la saison en Ligue 1. Pour ce déplacement délicat, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec plusieurs absences notables. Le technicien espagnol devra notamment composer sans João Neves, forfait surprise pour cette rencontre. Le milieu portugais ne figure pas dans le groupe parisien, sans qu’une raison précise n’ait été communiquée.

En attaque, Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye restent écartés alors que leur avenir au club demeure incertain. Le PSG devra également se passer de Nuno Mendes, toujours suspendu. Autre absence de poids, celle d’Ousmane Dembélé. L’attaquant français a été laissé au repos par Luis Enrique et ne devrait retrouver le groupe qu’à partir de lundi.

Malgré ces forfaits, le champion de France conserve un effectif suffisamment fourni pour aborder ce choc avec ambition. Face à un LOSC toujours difficile à manœuvrer sur ses terres, les Parisiens chercheront à lancer véritablement leur saison après leur première sortie en championnat.

Le groupe du PSG: