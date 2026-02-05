Ligue 1 : la commission de discipline publie ses sanctions

La Commission de discipline a rendu des décisions touchant six joueurs de Ligue 1, annoncées jeudi après une réunion de la Ligue tenue mercredi soir. Le communiqué précise les mesures prises à l’encontre de plusieurs protagonistes sanctionnés lors des dernières journées.

Parmi les sanctions, Metz voit Jean-Philippe Gbamin privé de compétition pendant deux rencontres après son exclusion lors du match face à Angers. De son côté, le joueur du PSG Achraf Hakimi a écopé d’un match ferme et d’un second avec sursis suite à son carton rouge reçu contre Strasbourg.

Quatre autres footballeurs se voient infliger une suspension d’un match ferme : Kamory Doumbia (Stade Brestois), Daniel Namaso (AJ Auxerre), ainsi que Aïssa Mandi et Nathan Ngoy (LOSC). Ces sanctions résultent soit de l’accumulation de cinq avertissements, soit de la révocation d’un sursis précédemment accordé.

Conséquences pour les effectifs et calendrier

Ces suspensions tomberont à compter du mardi 10 février 2026, impactant les choix tactiques des entraîneurs pour les rencontres à venir. Les clubs concernés devront s’appuyer sur leurs remplaçants ou modifier leurs systèmes de jeu pour compenser l’absence temporaire de ces éléments.

Selon les règlements en vigueur, des recours ou demandes d’examen peuvent être envisagés par les équipes ou les joueurs souhaitant contester les décisions, mais l’entrée en vigueur des sanctions reste programmée à la date indiquée par la Ligue.