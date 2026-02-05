Ligue 1 : Jean-Philippe Gbamin suspendu deux matches
Sorti prématurément lors de la 20e journée de Ligue 1, Jean-Philippe Gbamin a vu son match raccourci par un carton rouge infligé très tôt face au SCO Angers. L’expulsion, intervenue dès la neuvième minute, a laissé son équipe en infériorité numérique et pesé lourdement sur le déroulé de la rencontre, conclue sur une défaite 1-0.
Sorti prématurément lors de la 20e journée de Ligue 1, Jean-Philippe Gbamin a vu son match raccourci par un carton rouge infligé très tôt face au SCO Angers. L’expulsion, intervenue dès la neuvième minute, a laissé son équipe en infériorité numérique et pesé lourdement sur le déroulé de la rencontre, conclue sur une défaite 1-0.
Suite à cet épisode, la commission disciplinaire a décidé d’une suspension de deux rencontres. Le défenseur central ivoirien sera donc absent pour les prochaines réceptions du club, d’abord contre le LOSC puis face à l’AJ Auxerre, des rendez-vous de championnat où son remplacement sera soigneusement étudié.
À 30 ans, Gbamin reste l’un des piliers de la charnière : il a pris part à 19 rencontres de Ligue 1 cette saison, toutes en tant que titulaire, et a contribué offensivement avec un but et une passe décisive. Cette interruption forcée vient interrompre une série de prestations régulières.
Répercussions pour l’équipe
L’absence du joueur oblige l’encadrement technique à adapter son dispositif défensif, que ce soit par une permutation de titulaires ou un ajustement tactique. Ces deux matches seront autant d’occasions pour ses partenaires de montrer qu’ils peuvent compenser ce coup dur et préserver la stabilité du secteur défensif en son absence.