Ligue 1 : Jean-Philippe Gbamin suspendu deux matches

Sorti prématurément lors de la 20e journée de Ligue 1, Jean-Philippe Gbamin a vu son match raccourci par un carton rouge infligé très tôt face au SCO Angers. L’expulsion, intervenue dès la neuvième minute, a laissé son équipe en infériorité numérique et pesé lourdement sur le déroulé de la rencontre, conclue sur une défaite 1-0.

Suite à cet épisode, la commission disciplinaire a décidé d’une suspension de deux rencontres. Le défenseur central ivoirien sera donc absent pour les prochaines réceptions du club, d’abord contre le LOSC puis face à l’AJ Auxerre, des rendez-vous de championnat où son remplacement sera soigneusement étudié.

À 30 ans, Gbamin reste l’un des piliers de la charnière : il a pris part à 19 rencontres de Ligue 1 cette saison, toutes en tant que titulaire, et a contribué offensivement avec un but et une passe décisive. Cette interruption forcée vient interrompre une série de prestations régulières.

Répercussions pour l’équipe