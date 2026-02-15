Ligue 1 J22 Lyon-Nice quelle chaîne TV

Ce soir, à 20h45, le coup d’envoi sera donné au Groupama Stadium pour la rencontre qui clôturera la 22e journée de Ligue 1 : l’Olympique Lyonnais accueille l’OGC Nice. Opposés sur le terrain central de Décines, les deux équipes tenteront d’imposer leur rythme dans un match aux enjeux précis.

Au classement, les Lyonnais occupent la troisième position tandis que Nice pointe au 14e rang. Lors de la confrontation aller, les Aiglons s’étaient imposés 3-2 grâce aux réalisations de Bard, Diop et Boudaoui, alors que Sulc avait inscrit un doublé pour l’OL.

Les ambitions rhodaniennes sont claires : viser une nouvelle victoire qui leur permettrait de conforter leur place sur le podium et, potentiellement, de compter cinq points d’avance sur Marseille, quatrième. De leur côté, les Niçois abordent ce déplacement sur une série d’invincibilité de trois matches (une victoire et deux nuls), cherchant à prolonger cette dynamique face à un adversaire mieux classé.

Diffusion