Ligue 1 J22 : Lens mène à la mi-temps contre Paris FC

Après le match nul entre Lille et Brest (1-1) survenu un peu plus tôt, le RC Lens se déplaçait au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC. Les Sang et Or, qui occupaient la deuxième place au classement au coup d’envoi, ont pris l’initiative dès l’entame de la rencontre.

Les occasions se sont multipliées côté lensois : servi par Edouard, Thauvin a cadré une tentative reprise ensuite par Kevin Trapp (8e). Peu après, Risser a contré une frappe de Maxime Lopez (9e). Thauvin a vu une tentative contrée suivie d’une reprise de Saïd qui a heurté le poteau (13e), puis une reprise de volée annulée pour hors-jeu d’Udol sur l’action précédente (15e).

Le premier but a fini par arriver sur un centre d’Udol dévié par Edouard, profitant à Saïd qui a conclu dans l’axe, à l’entrée de la surface (0-1, 25e). Lens a cru aggraver l’écart grâce à Edouard, mais l’arbitre a signalé une position de hors-jeu (27e). Peu avant la pause, Abdulhamid a trouvé Saïd à l’orée de la surface et l’attaquant a inscrit son deuxième but du match, portant son total à dix réalisations cette saison (0-2, 39e).

