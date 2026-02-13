Ligue 1 J22 : le PSG veut accroître son avance sur Lens

La 22e journée de Ligue 1 démarre ce vendredi avec un gros rendez‑vous au Roazhon Park : le Paris Saint‑Germain se déplace pour y défier le Stade Rennais à 19h. Le championnat reste serré en haut du tableau, tandis que la lutte pour le maintien s’intensifie à l’autre extrémité.

Au classement, le PSG ne possède qu’une avance de deux points sur le RC Lens. Rennes, classé 6e, vient de se séparer de son entraîneur Habib Beye, et accueille l’équipe de Luis Enrique en quête d’un résultat positif. Une victoire parisienne pourrait permettre au leader de porter provisoirement l’écart avec Lens à cinq unités.

Les Lensois se rendront à Paris samedi soir pour affronter le Paris FC, actuellement 15e. Parmi les autres affiches majeures, l’Olympique Lyonnais (3e) recevra l’OGC Nice dimanche en clôture, tandis que l’Olympique de Marseille (4e), qui a connu le départ de Roberto De Zerbi, accueille le RC Strasbourg à l’Orange Vélodrome.

Programme de la 22e journée

Vendredi 13 février : Stade Rennais FC – Paris Saint‑Germain à 19h (Ligue1+)

Vendredi 13 février : AS Monaco – FC Nantes à 21h05 (Ligue1+)

Samedi 14 février : Olympique de Marseille – RC Strasbourg Alsace à 17h (beIN SPORTS 1)

Samedi 14 février : LOSC Lille – Stade Brestois 29 à 19h (Ligue1+)

Samedi 14 février : Paris FC – RC Lens à 21h05 (Ligue1+)

Dimanche 15 février : Le Havre AC – Toulouse FC à 15h (Ligue1+)

Dimanche 15 février : FC Lorient – Angers SCO (heure à confirmer)

Dimanche 15 février : FC Metz – AJ Auxerre (heure à confirmer)

Dimanche 15 février : Olympique Lyonnais – OGC Nice à 20h45 (Ligue1+)