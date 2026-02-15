Ligue 1 J22 : compos officielles Lyon – Nice

Ce vendredi soir, l’Olympique Lyonnais reçoit l’OGC Nice au Groupama Stadium pour le dernier rendez-vous de la 22e journée de Ligue 1, coup d’envoi à 20h45. Les Lyonnais, installés sur le podium à la troisième place, ont l’occasion d’accentuer leur avance et de se donner une marge de cinq points sur Marseille si ils s’imposent.

Paulo Fonseca devra composer sans Endrick, suspendu, mais il pourra compter sur l’efficacité de Sulc en pointe, déjà auteur de dix réalisations en championnat cette saison. De leur côté, les Aiglons de Claude Puel alignent Wahi en attaque : depuis son arrivée lors du mercato hivernal, l’attaquant a trouvé le chemin des filets à trois reprises en cinq sorties, et Dante apporte son expérience dans l’axe défensif.

La rencontre promet d’être âpre, avec deux équipes cherchant des points précieux en vue de leurs objectifs respectifs. Voici les compositions annoncées pour cette affiche :

Compositions

Lyon : Greif, Mata, Niakhaté, Hateboer, Maitland-Niles, Tessmann, Morton, Abner, Nartey, Sulc, Tolisso

Nice : Dupé, Clauss, Oppong, Dante, Abdi, Louchet, Vanhoutte, Sanson, Cho, Wahi, Diop