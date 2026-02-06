Ligue 1 J21 : Fonseca juge Nantes toujours difficile à jouer

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé avant le déplacement programmé samedi à la Beaujoire pour la 21e journée de Ligue 1 face au FC Nantes. Avec le même total de points que l’OM, les Gones occupent la troisième place et traversent une période faste : toutes compétitions confondues (Ligue 1, Coupe de France, Ligue Europa), le club affiche une série de onze victoires consécutives.

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est exprimé avant le déplacement programmé samedi à la Beaujoire pour la 21e journée de Ligue 1 face au FC Nantes. Avec le même total de points que l’OM, les Gones occupent la troisième place et traversent une période faste : toutes compétitions confondues (Ligue 1, Coupe de France, Ligue Europa), le club affiche une série de onze victoires consécutives.

Plutôt que de s’appesantir sur cette série, Paulo Fonseca a invité au calme et à la mesure. Il a rappelé qu’il n’était pas question de se satisfaire des performances actuelles puisque rien n’est encore acquis cette saison, et qu’il faudra attendre la fin du championnat pour dresser un véritable bilan. L’objectif immédiat, a-t-il souligné, est de prolonger la dynamique tout en conservant humilité et rigueur au quotidien.

Le technicien portugais a également mis en garde contre les pièges que peut réserver le prochain adversaire. Bien que Nantes occupe aujourd’hui une place de barragiste et traverse une période délicate, Fonseca estime que c’est une formation compliquée à jouer : solide défensivement, compacte et redoutable en transitions, notamment grâce aux accélérations d’Abline et au talent de Cabella. Contrôler les contres adverses sera, selon lui, un élément déterminant pour empocher un résultat positif.

Publicité